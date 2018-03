Neymar agradece apoio de fãs, certo de que irá superar 'obstáculo'

A estrela do Paris Saint-Germain Neymar agradeceu nesta quarta-feira (28) a seus fãs pelo apoio recebido desde que sofreu, no domingo, uma lesão no tornozelo direito e uma fissura em um osso do pé, pela qual será operado no Brasil, convencido de que vai superar este momento difícil.

"Obrigado por todas as mensagens!", escreveu o craque em português, francês e inglês junto com um coração no "stories" de sua conta no Instagram.

Além disso, o atacante colocou uma foto em que aparece caído no campo no momento da partida entre o PSG e o Olympique de Marselha na qual se lesionou, junto com a mensagem: "Obstáculos não devem te impedir. Se você encontrar uma parede, não desista. Descubra como escalá-la".

A publicação já alcançou mais de um milhão de "curtidas", entre elas a de sua namorada, a atriz Bruna Marquezine.

"Isso meu irmão, ISSO!", escreveu o ator Rafael Zulu.

Neymar sofreu a lesão no domingo, quando PSG perdeu por 3 a 0 para o Olympique.

Depois de muitos boatos e especulações, nesta quarta-feira o clube francês anunciou que o jogador será operado no fim desta semana no Brasil em uma intervenção na qual estará presente o médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar.

O pai e agente do jogador, que também se chama Neymar, já adiantou que o jogador ficará pelo menos seis semanas fora dos gramados.

Esta lesão poderia deixar Neymar - a transferência mais cara da história - fora de quase todo o final da temporada europeia, com a expectativa de que isso não afete sua participação, a partir de junho, na Copa do Mundo da Rússia, quando o Brasil buscará o hexacampeonato.