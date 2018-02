Juventus vence Atalanta e está na final da Copa da Itália

A Juventus, campeã das últimas três edição da Copa da Itália, se classificou à final da competição ao vencer por 1 a 0 o Atalanta no jogo de volta das semifinais, mesmo resultado da partida de ida.

Sob neve, os comandados de Massimiliano Allegri souberam controlar o adversário e deram o golpe de misericórdia aos 30 minutos do segundo tempo, com gol de pênalti do bósnio Miralem Pjanic.

A Juve enfrentará na final de 9 de maio, em Roma, o vencedor da outra semifinal, disputada entre Lazio e Milan. No primeiro jogo, as duas equipes empataram em 0 a 0.

Juventus e Atalanta já deveriam ter se enfrentado em Turim no domingo pelo Campeonato Italiano, mas a forte nevasca que castiga o norte da Itália obrigou o adiamento do jogo.