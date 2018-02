Usain Bolt assina contrato com clube sul-africano de futebol

A lenda das pistas de atletismo, o jamaicano Usain Bolt, anunciou neste domingo (25) que assinou um contrato com o clube de futebol da África do Sul, Mamelodi Sundowns.

O clube divulgou em suas redes sociais uma foto de Bolt utilizando a camisa de treino da equipe, e anunciou que o futebol "nunca será mais o mesmo".

No fim de janeiro, Bolt já havia treinado com o elenco do Mamelodi. Na ocasião, ele trabalhou com bola e arriscou até algumas embaixadinhas.

Corredor tem o sonho de jogar pelo Manchester United

Aos 31 anos, o multicampeão olímpico de atletismo revelou que um de seus sonhos é atuar pelo Manchester United, seu clube de coração. Além disso, Bolt anunciou que em março fará um teste no Borussia Dortmund.

A posição em que Bolt irá atuar não foi divulgada, mas o desejo do jogador é ser atacante ou ponta. O jamaicano afirmou em várias ocasiões ser fã de futebol e mostrou dominar alguns fundamentos do esporte.

O ex-velocista jamaicano anunciou também que irá disputar uma partida beneficiente no dia 10 de junho, no estádio Old Trafford, em Manchester. Bolt irá atuar na equipe da Unicef e enfrentará um time comandado pelo cantor Robbie Williams.

O clube pelo qual Bolt assinou contrato, o Mamelodi Sundowns, é o atual líder da liga sul-africana, com 40 pontos em 22 jogos. A equipe, que pelas suas cores verde e amarela é apelidada no país de "Os Brasileiros", é o maior campeão nacional, com sete títulos conquistados.