Pai de Neymar afirma: filho será baixa no PSG de seis a oito semanas

Com ou sem cirurgia, o atacante Neymar será baixa no Paris Saint-Germain (FRA) e na Seleção Brasileira de seis a oito semanas. Pelo menos é o que garantiu o pai e empresário do atleta, Neymar da Silva Santos, em entrevista à ESPN Brasil, na noite desta terça-feira.

O pai do atacante afirmou ainda que não há uma decisão sobre a necessidade ou não da cirurgia. A decisão deve ser tomada nesta quarta-feira, quando médicos do PSG e da Seleção se reunirão para debater o caso, em Paris.

"Não é decisão dele. Ele não é médico, eu também não sou médico. A gente tem que esperar a decisão do clube. O PSG está esperando o momento certo, o médico da Seleção vai chegar e eles vão tomar essa decisão juntos. Amanhã (quarta) vão se reunir e vão decidir. Não queríamos estar nessa situação, mas devemos tentar recuperar o Neymar da melhor maneira possível. O PSG já sabe que não vai contar com ele de seis a oito semanas, independentemente se houver cirurgia ou não. Precisamos fazer aquilo que não possa causar problema lá na frente para prejudicar", afirmou.

Neste caso, o jogador perderá a partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, no dia 6 de março, na França. Na ida, os Merengues venceram por 3 a 1. A tendência é que ele volte no dia 1º de maio, na volta da semifinal, caso o PSG avance até esta fase. Neymar também está fora dos amistoso da Seleção contra Alemanha e Rússia, no fim de março.

No Campeonato Francês, Neymar atuaria nas últimas três partidas. O clube da capital segue firme e forte na ponta da classificação, com 71 pontos, contra 57 do Mônaco, vice-líder. Faltam onze rodadas.

Fonte: Lance!