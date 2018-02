Botafogo volta a jogar bem e vence a segunda com Valentim

O primeiro jogo de Alberto Valentim diante de sua torcida teve final feliz para o Botafogo. Neste domingo, pela segunda rodada da Taça Rio, o Glorioso fez o dever de casa e, sem sustos, venceu a Cabofriense por 1 a 0, no Estádio Nilton Santos. O gol foi marcado por Kieza, que seguiu justificando a titularidade e marcou o seu terceiro gol pelo terceiro jogo consecutivo.

A vitória tem relevância por dois aspectos. Primeiro que injeta ainda mais confiança para o início de trabalho de Valentim. Segundo, e mais relevante, faz com que o Botafogo chegue aos seis pontos e se junte a outras três equipes (Fluminense, Boavista e Portuguesa) que têm a mesma pontuação no Grupo C.

Agora, o Glorioso tem uma semana cheia para se preparar e, aí sim, ter um teste de ferro: encarar o Flamengo, no próximo sábado. A Cabofriense, que conheceu a segunda derrota no returno, precisará reagir contra o Macaé.

INÍCIO ARRASADOR

O time de Alberto Valentim iniciou o confronto com o roteiro similar ao último jogo, contra o Nova Iguaçu: pilhado e veloz na troca de passes. Em sete minutos, cinco bolas foram arrematadas ao gol da Cabofriense. E uma entrou. Após boa jogada coletiva e assistência de Pimpão, Kieza antecipou-se a Leandro Euzébio e enfiou a testa. Foi o terceiro gol de K9 nos últimos três jogos.

VAI ABRIR CHAPELARIA?

Ainda sem ímpeto no ataque, Moisés tem demonstrado personalidade desde que chegou. O lateral-esquerdo, emprestado pelo Corinthians e responsável por colocar Gilson no banco, aplicou dois chapéus e, mais uma vez, muito aplaudido, foi importante peça no sistema defensivo.

QUEDA DE INTENSIDADE

A partir da reta final do primeiro tempo, o Botafogo freou o ritmo e insistiu muito no lado esquerdo - de onde saiu o gol. Boas válvulas de escape, Ezequiel e Marcinho pouco foram acionados, e muito disso se deu pelas participações ineficientes de João Paulo e Valencia, principais articuladores da equipe.

SEM SUSTOS

Para a etapa final, o Botafogo voltou aceso, a pedido de Valentim. Cansou de entrar na aérea rival, mas, sem capricho para executar as jogadas, não marcou o segundo gol, que estava maduro. Por outro lado, há de se destacar o pouco trabalho de Gatito em campo, já que praticamente não houve sustos atrás.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 1x0 CABOFRIENSE

Data-Hora: 25-02-2017 - 19h30

Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Público/Renda: 2.144 pagantes (2.630 presentes) / R$ 43.420.

Árbitro: Diogo Silva Lourenço (RJ)

Assistentes: Diogo Carvalho Silva (RJ) e André Roberto Smith Silveira (RJ)

Cartões amarelos: Léo Valencia (BOT) e Bruno Tubarão (CAB)

Gol: Kieza, 7/1T (1-0)

BOTAFOGO: Gatito Fernández; Marcinho, Marcelo, Igor Rabello e Moisés; Rodrigo Lindoso, João Paulo, Leo Valencia e Ezequiel (Luiz Fernando, 14'/2ºT); Rodrigo Pimpão (Luis Ricardo, 25'/2ºT) e Kieza (Brenner, 36'/2ºT). T: Alberto Valentim

CABOFRIENSE: George; Wellington Júnior, Lucas Cunha, Leandro Euzébio (Rodrigo Júnior, 31'/1ºT) e Airton; Levi, Kaká Mendes (Rafael Pernão, 27'/2ºT), Bruno Tubarão e Lauro César (Maranhão, 21'/2ºT); Marcelo Gama e João Carlos. T: Antônio Carlos Roy

Fonte: Lance