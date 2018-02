Atlético de Madrid goleia Sevilla e segue na caça ao Barça

O Atlético de Madrid (2º) goleou por 5 a 2 fora de casa o Sevilla (6º), com direito a três gols do francês Antoine Griezmann, neste domingo pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol, e se manteve na caça ao líder Barcelona, que tem 7 pontos de vantagem.

Diego Costa abriu o placar ao aproveitar um descuido da zaga andaluz aos 29 minutos de jogo e, pouco antes do intervalo, Griezmann ampliou em chute colocado.

No segundo tempo, o atacante francês marcou seu segundo gol em cobrança de pênalti (50 min), antes de Koke fazer o quarto gol do Atlético (65). A dez minutos do fim, Griezmann balançou as redes pela terceira vez, anotando o quinto gol dos colchoneros na partida.

Com a vitória garantida, o Atlético diminuiu o ritmo o suficiente para o Sevilla aproveitar para marcar dois gols de honra, com Pablo Sarabia (85) e Nolito (89).

Com este resultado, o Atlético de mantém na perseguição ao Barcelona, líder isolado e seu adversário na próxima rodada.

Já o Sevilla caiu para a sexta colocação da Liga, sendo superado pelo Villarreal (5º), que venceu por 1 a 0 o Getafe.

Mais cedo, o Valencia (4º) venceu por 2 a 1 a Real Sociedad (14ª) com dois gols de Santi Mina (34 e 67 min). Mikel Oyarzábal (54) chegou a empatar momentaneamente a partida para a Sociedad.

A vitória consolida a equipe valenciana na 4ª colocação, última que dá acesso à Liga dos Campeões, enquanto a Real Sociedad, recentemente eliminada na Liga Europa pelo Salzburg, caiu para o 14º lugar.

- Resultados da 25ª rodada do Campeonato Espanhol:

- Sexta-feira:

Deportivo La Coruña - Espanyol 0 - 0

- Sábado:

Celta Vigo - Eibar 2 - 0

Real Madrid - Alavés 4 - 0

Leganés - Las Palmas 0 - 0

Barcelona - Girona 6 - 1

- Domingo:

Villarreal - Getafe 1 - 0

Athletic Bilbao - Málaga 2 - 1

Valencia - Real Sociedad 2 - 1

Sevilla - Atlético de Madrid 2 - 5

- Segunda-feira:

(17h00) Levante - Betis

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 65 25 20 5 0 68 12 56

2. Atlético de Madrid 58 25 17 7 1 41 11 30

3. Real Madrid 51 25 15 6 4 62 27 35

4. Valencia 49 25 15 4 6 49 29 20

5. Villarreal 41 25 12 5 8 36 29 7

6. Sevilla 39 25 12 3 10 33 40 -7

7. Celta Vigo 35 25 10 5 10 43 37 6

8. Eibar 35 25 10 5 10 32 38 -6

9. Girona 34 25 9 7 9 35 36 -1

10. Getafe 33 25 8 9 8 29 22 7

11. Betis 33 24 10 3 11 41 50 -9

12. Athletic Bilbao 31 25 7 10 8 26 28 -2

13. Leganés 30 25 8 6 11 21 28 -7

14. Real Sociedad 29 25 8 5 12 47 47 0

15. Espanyol 28 25 6 10 9 22 32 -10

16. Alavés 28 25 9 1 15 22 37 -15

17. Levante 20 24 3 11 10 21 38 -17

18. Las Palmas 19 25 5 4 16 18 52 -34

19. Deportivo La Coruña 18 25 4 6 15 24 53 -29

20. Málaga 13 25 3 4 18 16 40 -24