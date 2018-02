Argentino Diego Schwartzman é campeão do Rio Open

O argentino Diego Schwartzman, atual número 23 do mundo, conquistou neste domingo o Rio Open ao derrotar em dois sets, 6-2, 6-3, o espanhol Fernando Verdasco (40º), seu primeiro título de um torneio ATP 500.

Schwartzman, 25 anos, fez uma exibição sólida para derrotar o experiente adversário de 34 anos. Com os 500 pontos somados pela conquista, o argentino entrará pela primeira vez na carreira no Top 20 da ATP e aparecerá a partir de segunda-feira na 18ª colocação do ranking.

Verdasco, que tentava conquistar seu primeiro título de simples desde Bucareste em 2016, se mostrou irritado com os erros durante a partida, talvez sentindo o cansaço da final de duplas que disputou -e ganhou- ao lado do compatriota David Marrero e da dura semifinal de simples contra o italiano Fabio Fognini. Essas duas partidas aconteceram no sábado.

A final disputada no complexo de tênis do Jockey Club do Rio de Janeiro não seguiu o roteiro esperado do torneio.

Os dois finalistas não eram tidos como favoritos ao título, mas ambos brilharam num torneio repleto de surpresas, como as precoces eliminações do croata Marin Cilic, número 3 do mundo, do austríaco Dominic Thiem (6º), campeão no ano passado, ou do espanhol Pablo Carreño (11º).

O título de "El Peque", como é carinhosamente chamado Schwartzman, em terras brasileiras que costumam ser hostis para tenistas argentinos é seu primeiro desde Istambul-2016, um ATP 250.

"Não deve ser fácil o fato de um argentino ter vencido aqui, mas agradeço o apoio de todos", brincou Schwartzman após receber o troféu.

Na último confronto entre Schwartzman e Verdasco, no torneio de Nice no ano passado, o argentino também havia vencido em dois sets, 7-6, 6-1.

Curiosamente, os dois tenistas voltarão a se enfrentar na semana que vem, na estreia no ATP 500 de Acapulco, no México.