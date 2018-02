Após torção e choro em campo, exame descarta fratura em Neymar

Neymar torceu o tornozelo direito em vitória do PSG sobre o Olympique de Marselha e saiu de campo chorando, mas o atacante não teve fratura detectada em exame feito na noite deste domingo. A ultrassonografia feita no American Hospital de Paris não detectou dano ósseo. Nesta segunda-feira, o brasileiro passará por exames para saber se houve uma possível lesão no ligamento.

Mais cedo, em entrevista coletiva, Unai Emery se mostrou otimista na presença de Neymar contra o Real Madrid, no próximo dia 6. O técnico já esperava a ausência de fratura.

– Se eu tivesse que me pronunciar sobre o jogo do Real esta noite, eu diria que Neymar pode estar presente. Os primeiros exames no vestiário dizem ser uma entorse. Outros exames serão feitas para termos mais precisão. Nós estamos otimistas - disse.

Neymar torceu o tornozelo e deixou o campo chorando

O PSG volta a campo na próxima quarta-feira e o adversário será novamente o Olympique de Marselha, mas desta vez pelas quartas de final da Copa da França. O duelo entre as duas equipes acontecerá outra vez no Parc des Princes. Neymar é ausência certa.

Fonte: Lance