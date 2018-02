Versátil, Jean Mota destaca sequência do Santos sem levar gols no Paulistão

Elogiado pelo técnico Jair Ventura pela versatilidade nas boas atuações até aqui no Campeonato Paulista, o meia Jean Mota comemorou o fato de o Santos não ter levado gols nas últimas duas partidas que terminaram em vitórias no Estadual.

"É muito bom não tomar gols. Temos um ataque muito criativo, que está sempre fazendo gols. Se a gente não tomar gols, temos grandes chances de sair com uma vitória. Isso nos dá mais confiança, tanto lá atrás quanto lá na frente", disse.

Em bom momento, Jean Mota, que jogou o clássico contra o São Paulo na lateral esquerda e a partida contra o São Caetano no meio de campo, disse não ter preferência por posições e reiterou a vontade de ajudar o time na sequência da temporada.

"Eu quero sempre ajudar o Santos e os meus companheiros, não importa a posição. Fico feliz de ter feito bons jogos ano passado e no clássico também. Espero manter essa regularidade. Se o professor optar por mim na lateral e me der uma sequência vou aceitar também. Como disse, meu foco é sempre ajudar", comentou.

O jogador pediu respeito ao Santo André, próximo adversário, lembrando que o time do ABC paulista venceu o Corinthians, mas ressaltou a força do Santos no estádio da Vila Belmiro, com o apoio da torcida.

"Sabemos que o Santo André tem um time de muita qualidade, venceu o Corinthians. É uma equipe que pressiona bastante. Estamos cientes dessa pressão, mas contamos com o apoio da nossa torcida. Jogaremos em casa e isso pode nos ajudar a sair com os três pontos", ressaltou.

Líder do Grupo D com 14 pontos, o Santos busca a terceira vitória seguida contra o Santo André neste domingo, às 19h30, na Vila Belmiro, pela nona rodada. No retrospecto entre os dois, o time da Baixada Santista leva a melhor com 16 vitórias em 35 jogos. O Santo André venceu nove vezes e houve 11 empates.

