Trio BBC volta a marca e Real vence mais uma na Espanha

Benzema, Bale e Cristiano Ronaldo voltaram a balançar as redes na mesma partida após quase dois anos e guiaram o Real Madrid rumo a uma nova vitória, uma goleada por 4 a 0 sobre o Alavés, um resultado que consolidou o clube merengue na 3ª colocação da Liga, neste sábado.

Contra um dos adversários atravessando melhor momento na Espanha, o Real Madrid jogou de maneira eficiente para garantir os três pontos.

Cristiano Ronaldo abriu o placar pouco antes do intervalo (44 min) e o galês Gareth Bale ampliou aos 2 minutos do segundo tempo.

CR7 marcou seu segundo gol aos 16 e deixou Karim Benzema cobrar o pênalti que selou a goleada merengue, no minuto final da partida.

Com a vitória, a equipe comandada por Zinedine Zidane chega a 51 pontos, se aproximando provisoriamente a 11 do líder Barcelona, que ainda neste sábado recebe o Girona, e a 4 do Atlético de Madrid, que encara o Sevilla (5º) no domingo.

O Valencia, 4º com 46 pontos, recebe no domingo a Real Sociedad.

Mas, além do triunfo, os torcedores do Real puderam comemorar uma exibição sólida de sua equipe, que vem deixando para trás a primeira metade ruim de temporada, de cara para o importante jogo de volta das oitavas de final da Champions contra o Paris Saint-Germain, em 6 de março.

Mais cedo, Iago Aspas e o uruguaio Maxi Gómez garantiram a vitória por 2 a 0 do Celta de Vigo (7º) sobre o Eibar (8º).

-- Resultados da 25ª rodada do Campeonato Espanhol:

- Sexta-feira:

Deportivo - Espanyol 0 - 0

- Sábado:

Celta - Eibar 2 - 0

Real Madrid - Alavés 4 - 0

(14h30) Leganés - Las Palmas

(16h45) Barcelona - Girona

- Domingo:

(08h00) Villarreal - Getafe

(12h15) Athletic - Málaga

(14h30) Valencia - Real Sociedad

(16h45) Sevilla - Atlético de Madrid

- Segunda-feira:

(17h00) Levante - Betis

Classificação: Pts J V E D GP GS SG

1. Barcelona 62 24 19 5 0 62 11 51

2. Atlético de Madrid 55 24 16 7 1 36 9 27

3. Real Madrid 51 25 15 6 4 62 27 35

4. Valencia 46 24 14 4 6 47 28 19

5. Sevilla 39 24 12 3 9 31 35 -4

6. Villarreal 38 24 11 5 8 35 29 6

7. Celta 35 25 10 5 10 43 37 6

8. Eibar 35 25 10 5 10 32 38 -6

9. Girona 34 24 9 7 8 34 30 4

10. Getafe 33 24 8 9 7 29 21 8

11. Betis 33 24 10 3 11 41 50 -9

12. Real Sociedad 29 24 8 5 11 46 45 1

13. Leganés 29 24 8 5 11 21 28 -7

14. Athletic 28 24 6 10 8 24 27 -3

15. Espanyol 28 25 6 10 9 22 32 -10

16. Alavés 28 25 9 1 15 22 37 -15

17. Levante 20 24 3 11 10 21 38 -17

18. La Coruña 18 25 4 6 15 24 53 -29

19. Las Palmas 18 24 5 3 16 18 52 -34

20. Málaga 13 24 3 4 17 15 38 -23