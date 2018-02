Monaco empata com Toulouse e pode perder vice-liderança na França

O Monaco colocou em perigo sua vice-liderança do Campeonato Francês ao empatar em 3 a 3 fora de casa com o Toulouse (16º), desperdiçando uma vantagem de dois gols nos últimos 15 minutos de jogo, neste sábado pela 27ª rodada.

Com 57 pontos, a equipe do Principado tem agora dois pontos a mais que o Olympique de Marselha, terceiro com 55 e que poderia assumir a vice-liderança em caso de vitória no clássico da rodada contra o líder Paris Saint-Germain.

O PSG segue na liderança isolada da competição, com 11 pontos de vantagem sobre o Monaco.

Na ausência do lesionado atacante colombiano Radamel Falcao, o português Rony Lopes marcou dois gols (8 e 47 min), com o montenegrino Stevan Jovetic (72) completando o placar para o Monaco.

Para o Toulouse, marcaram Ibrahim Sangaré (24) e, na reta final do jogo, Andy Delort (78) e Yaya Sanogo (87), empatando a partida.

Nas outras partidas deste sábado, destaque para a derrota em casa do Nantes (6º) por 1 a 0 para o Amiens (15º), gol de Gael Kakuta.

Com a derrota, o Nantes, treinado pelo italiano Claudio Ranieri, não conseguiu recuperar a quinta colocação, que havia cedido na sexta-feira ao Montpellier (5º), que empatou sem gol com o Strasbourg.

-- Resultados da 27ª rodada do Campeonato Francês:

- Sexta-feira:

Strasbourg - Montpellier 0 - 0

- Sábado:

Toulouse - Monaco 3 - 3

Guingamp - Metz 2 - 2

Lille - Angers 1 - 2

Nantes - Amiens 0 - 1

Rennes - Troyes 2 - 0

Dijon - Caen 2 - 0

- Domingo:

(11h00) Bordeaux - Nice

(16h00) Lyon - Saint-Etienne

(17h00) Paris SG - Olympique de Marselha

Classificação: Pts J V E D GP GS SG

1. Paris SG 68 26 22 2 2 81 19 62

2. Monaco 57 27 17 6 4 67 29 38

3. Olympique de Marselha 55 26 16 7 3 56 29 27

4. Lyon 49 26 14 7 5 56 32 24

5. Montpellier 39 27 9 12 6 24 21 3

6. Nantes 39 27 11 6 10 27 28 -1

7. Rennes 38 27 11 5 11 34 35 -1

8. Bordaeux 35 26 10 5 11 32 35 -3

9. Nice 35 26 10 5 11 32 38 -6

10. Guingamp 35 27 9 8 10 28 35 -7

11. Dijon 35 27 10 5 12 38 52 -14

12. Saint-Etienne 33 26 9 6 11 27 40 -13

13. Caen 32 27 9 5 13 20 32 -12

14. Strasbourg 31 27 8 7 12 32 47 -15

15. Amiens 29 27 8 5 14 23 30 -7

16. Angers 28 27 6 10 11 29 40 -11

17. Toulouse 28 27 7 7 13 25 36 -11

18. Troyes 28 27 8 4 15 24 36 -12

19. Lille 27 27 7 6 14 26 43 -17

20. Metz 19 27 5 4 18 25 49 -24