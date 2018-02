Com reservas, Cruzeiro vence o Boa e antecipa a vaga nas quartas do Mineiro

O Cruzeiro selou de uma vez a classificação para as quartas de final do Campeonato Mineiro ao derrotar o Boa pelo placar de 3 a 0, em partida realizada neste sábado, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela oitava rodada.

O resultado deixou o Cruzeiro, que venceu o seu sexto jogo seguido no Estadual, na liderança isolada com 20 pontos. O Boa, por sua vez, se segurou dentro da zona de classificação, mesmo com o tropeço, com 11.

Com a estreia na Copa Libertadores marcada para esta terça-feira diante do Racing, na Argentina, o Cruzeiro poupou os seus principais jogadores e procurou dar ritmo de jogo a atletas como o meia Thiago Neves e o zagueiro Dedé. Mesmo assim, teve o domínio do jogo e conquistou mais uma vitória segura.

Logo aos dois minutos, Mancuello recebeu de Raniel, deixou dois marcadores para trás e rolou para Rafael Sóbis. O atacante tirou o goleiro Fabrício da jogada e tocou para o fundo das redes.

O segundo saiu aos 39 minutos. Raniel puxou o contra-ataque e acionou Mancuello. O ex-meia do Flamengo chutou rasteiro para deixar o seu. O Cruzeiro só não fez mais porque Thiago Neves chutou na trave e Dedé parou em um milagre de Fabrício.

No etapa final, o panorama não mudou. Mesmo administrando o resultado, o Cruzeiro era quem criava as melhores oportunidades de gol. O terceiro saiu aos 41 minutos - Arrascaeta deu belo passe para Rafael Sóbis, que chutou para as redes.

Na próxima rodada, a nona, o Boa enfrenta o Tupi no próximo sábado, dia 3 de março, às 16 horas, no estádio Mário Helênio, em Juiz de Fora (MG). Já o Cruzeiro faz o clássico contra o Atlético no domingo, às 11 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte.

Fonte: Estadão Conteúdo