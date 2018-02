Bayern empata com Hertha e vê sequência de vitórias cortada

O Bayern de Munique, líder isolado do Campeonato Alemão, viu cortada sua longa sequência de vitórias após quase dois meses, ao empatar sem gol em casa com o Hertha Berlim (11º), neste sábado pela 24ª rodada.

Desde que Jupp Heynckes reassumiu o comando técnico da equipe eu outubro, o Bayern havia vencido 22 das 23 partidas que disputou até este sábado, com a única exceção a derrota por 2 a 1 diante do Monchengaldbach em 25 de novembro. Desde então, foram 14 vitórias consecutivas em todas as competições.

O Bayern chegou a esta rodada com 19 pontos de vantagem sobre o vice-líder, o Borussia Dortmund. Agora, aumentou provisoriamente esta margem para 20 pontos, antes do Dortmund entrar em campo na segunda-feira para enfrentar o Augsburg (8º).

Apesar de não vencer, os bávaros aumentaram também a vantagem para 21 pontos sobre o terceiro colocado, o Eintracht Frankufrt, derrotado por 1 a 0 pelo Stuttgart (12º).

-- Resultados da 24ª rodada do Campeonato Alemão:

- Sexta-feira:

Mainz - Wolfsburg 1 - 1

- Sábado:

Bayern de Munique - Hertha Berlim 0 - 0

Hoffenheim - Freiburg 1 - 1

Hannover - B. Moenchengladbach 0 - 1

Stuttgart - Eintracht Frankfurt 1 - 0

(14h30) Werder Bremen - Hamburgo

- Domingo:

(11h30) Bayer Leverkusen - Schalke 04

(14h00) RB Leipzig - Colônia

- Segunda-feira:

(16h30) Borussia Dortmund - Augsburg

Classificação: Pts J V E D GP GS SG

1. Bayern de Munique 60 24 19 3 2 55 18 37

2. Borussia Dortmund 40 23 11 7 5 48 29 19

3. Eintracht Frankfurt 39 24 11 6 7 32 27 5

4. Bayer Leverkusen 38 23 10 8 5 43 30 13

5. RB Leipzig 38 23 11 5 7 36 31 5

6. Schalke 04 37 23 10 7 6 36 30 6

7. B. Moenchengladbach 34 24 10 4 10 31 35 -4

8. Hoffenheim 32 24 8 8 8 38 38 0

9. Hannover 32 24 8 8 8 32 34 -2

10. Augsburg 31 23 8 7 8 32 29 3

11. Hertha Berlim 31 24 7 10 7 30 30 0

12. Stuttgart 30 24 9 3 12 20 27 -7

13. Freiburg 29 24 6 11 7 25 38 -13

14. Wolfsburg 25 24 4 13 7 27 31 -4

15. Mainz 24 24 6 6 12 29 42 -13

16. Werder Bremen 23 23 5 8 10 21 28 -7

17. Hamburgo 17 23 4 5 14 18 34 -16

18. Colônia 14 23 3 5 15 20 42 -22