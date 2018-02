Mano confirma Dedé e garante Thiago Neves 100% recuperado para este sábado

O técnico Mano Menezes confirmou nesta sexta-feira, em entrevista coletiva, que o zagueiro Dedé finalmente poderá fazer o seu retorno ao time do Cruzeiro no jogo deste sábado, contra o Boa, às 16h30, no Mineirão, pela oitava rodada do Campeonato Mineiro.

Prejudicado por graves lesões nos joelhos nas últimas temporadas, o defensor não atua pela equipe cruzeirense desde maio de 2017, quando ajudou o time a vencer o Santos por 1 a 0 em confronto válido pelo Campeonato Brasileiro.

Recuperado, o jogador agora tenta conseguir uma sequência com a camisa celeste a partir deste sábado, para quando Mano Menezes também confirmou que o meia Thiago Neves está 100% pronto para atuar em uma partida na qual o comandante deve mandar a campo uma equipe com vários reservas. Ele poupará titulares visando a estreia do time na Copa Libertadores, na próxima terça-feira, contra o Racing, na Argentina.

O treinador, porém, enfatizou nesta sexta: "O Cruzeiro não tem time misto, alternativo. É sempre o Cruzeiro que entra em campo. Nossas escolhas são pelo conjunto da obra. Teremos jogo sábado, terça e clássico domingo que vem, às 11h. Tenho certeza de que os jogadores que serão escalados serão os que estão melhor mentalmente, fisicamente. Temos muita coisa para amanhã, Dedé, Raniel, Thiago Neves, manutenção de Mancuello. E temos material para variar bastante".

Recuperado de um edema ósseo no joelho esquerdo, Dedé deverá ganhar uma chance entre os titulares depois de já ter sido relacionado para o duelo anterior do Cruzeiro pelo Estadual. Já Thiago Neves não defende o time desde o dia 27 de janeiro, quando atuou contra a Tombense, em Ipatinga, pela mesma competição. Depois disso, passou a ser desfalque por causa de dores musculares na perna direita.

"Trabalhamos para que o Thiago Neves estivesse 100% e ele está. Esperamos que ele renda bem, foi um jogador decisivo na temporada passada. Ele é tão importante que tivemos o cuidado de deixá-lo fora um período para não ficar nada para trás", disse Mano, que também comemorou o fato de poder escalar Dedé.

"Estamos bem confiantes, felizes em poder contar com ele (Dedé). Ele vem bem, sem nenhum tipo de consequência. Assim como o Judivan (que ficou dois anos afastado também por lesão no joelho). Agora é colocar em campo e ver a evolução", disse o comandante.

Com as confirmações desta sexta, a única dúvida da escalação cruzeirense para este sábado é o volante Lucas Silva, que havia sido poupado de um treino anterior por causa de um corte no pé direito, mas que trabalhou normalmente na manhã desta sexta.