Roger Machado indica o Palmeiras com Michel Bastos, Willian e Borja titulares

O técnico Roger Machado, do Palmeiras, começou nesta quinta-feira a definir o time titular para o clássico contra o Corinthians, neste sábado (24), no estádio Itaquerão, em São Paulo, pelo Campeonato Paulista. Em treinamento na Academia de Futebol, a equipe foi armada com a presença do atacante Borja no time e a colocação de Willian aberto pela ponta direita, vaga ocupada pelo venezuelano Guerra nas duas últimas partidas.

Na lateral esquerda, o treinador parece ter definido Michel Bastos como o dono da posição. O jogador novamente trabalhou entre os titulares, enquanto que Victor Luís permanece fora da equipe. A atividade indicou o possível time titular com: Jailson; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Thiago Martins e Michel; Felipe Melo, Tchê Tchê e Lucas Lima; Willian, Dudu e Borja.

A colocação de Willian pela ponta direita encerra uma dúvida surgida nos últimos jogos, quando Guerra foi escalado pelo setor para ser testado e teve as atuações elogiadas. Gustavo Scarpa também costuma atuar na posição, mas costuma ser acionado mais para entrar no segundo tempo. Já no caso de Borja, a dúvida era saber se o colombiano havia se recuperado das dores no joelho que o haviam tirado da partida anterior.

O time vai encerrar a preparação para o clássico no treinamento na tarde desta sexta-feira, na Academia de Futebol, em São Paulo A tendência é Roger Machado repetir a formação utilizada nesta quinta para o jogo de sábado, que está marcado para as 17 horas.

Fonte: Estadão Conteúdo