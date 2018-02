Milan e Lazio avançam;Napoli e Atalanta são eliminados na Liga

O líder do Campeonato Italiano, Napoli, foi eliminado nesta quinta-feira (22) na segunda fase da Liga Europa, apesar da vitória por 2 a 0 sobre o Leipzig. No primeiro jogo, o time italiano foi derrotado por 3 a 1.

Entre as outras partidas que definiu os times que disputarão às oitavas de final da competição, há a do Milan, que confirmou o bom resultado do jogo de ida contra o Ludogorets (3-0) com uma segunda vitória, desta vez por 1 a 0.

Já a Lazio conseguiu dar a volta por cima na derrota por 1 a 0 da ida, goleando hoje o Steaua Bucareste por 5 a 1, com direito a três gols do atacante Ciro Immobile.

O Atalanta, por sua vez, empatou com o Borussia Dortmund em 1 a 1. O gol da equipe italiana foi marcado pelo zagueiro brasileiro Rafael Tolói, mas o empate veio aos 38 minutos da etapa final com Schmelzer.

O resultado elimina o Atalanta da competição. O adversário do Dortmund na próxima fase será definido no sorteio desta sexta-feira (23).