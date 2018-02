Tricolor goleia o Bangu por 4 a 0 na estreia da Taça Rio

Com autoridade, o Fluminense venceu o Bangu por 4 a 0 nesta quarta-feira, em Moça Bonita, pela primeira rodada da Taça Rio. Em uma partida segura, com belas jogadas de velocidade pela ponta esquerda, qualidade na troca de passes e assistências de Marlon, o Tricolor estreou com o pé direito no segundo turno do Campeonato Carioca.

Os gols da goleada foram todos marcados por jogadores formados nas categorias de base de Xerém: dois de Marcos Júnior, um de Pedro e um de Marlon Freitas. Na próxima rodada, o time do técnico Abel Braga tem clássico carioca pela frente, quando enfrenta o Flamengo, às 17h de sábado, na Arena Pantanal.

PRIMEIRO TEMPO

A primeira etapa começou com bastante movimentação e o Fluminense propondo o jogo. Aos 2 minutos, cobrança de falta pelo lado direito, Sornoza bateu fechado e o goleiro afastou o perigo. Belo contra-ataque aos 27, Gilberto partiu pelo lado direito e cruzou para Pedro que chegava para finalizar, mas a bola saiu pela linha de fundo. Bola lançada na área aos 37 e Pedro cabeceou por cima do gol. Aos 45, o zagueiro Michel derrubou Gilberto na entrada da área e recebeu o cartão vermelho. Na cobrança da falta, Sornoza bateu com categoria, mas o goleiro impediu o gol Tricolor.

SEGUNDO TEMPO

Já aos 2 minutos, o Fluminense abriu o placar. Em jogada de velocidade pelo lado esquerdo, Marlon cruzou para Marcos Júnior marcar de cabeça. Inspirado, Marcos Júnior fez mais um logo na sequência. O camisa 35 recebeu a sobra de Gilberto aos 6, limpou a marcação, driblou o zagueiro e marcou o segundo. Aos 29, bela troca de passes entre Sornoza, Marlon e Robinho na ponta esquerda. Robinho bateu para o gol e no rebote, Pedro escorou para o fundo das redes: 3 a 0. Belo lançamento de Marlon para Marlon Freitas aos 40 minutos, o volante dominou sozinho na frente do gol e bateu com categoria, dando números finais à partida.

Com site oficial do Fluminense