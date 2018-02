Gum ressalta importância de vencer na estreia da Taça Rio

O Fluminense entra em campo às 16h30 desta quarta-feira, contra o Bangu em Moça Bonita, pela primeira rodada do segundo turno do Campeonato Carioca. Capitão Tricolor, o zagueiro Gum sabe bem o que a equipe precisa fazer para estrear com vitória na Taça Rio.

- Temos que entender que o adversário tem suas qualidades, mas vamos colocar empenho e concentração em campo, buscar esse vitória porque é importante para nós. Ficamos fora das finais do primeiro turno por causa do primeiro jogo, temos que respeitar o Bangu, mas buscar vencer - destacou o camisa 3, lembrando das condições da partida.

- São jogos difíceis, a equipe deles fez uma boa campanha no primeitro turno, o jogo contra o Bangu é em um estádio considerado menor, então, temos que ter cuidado. O jogo, por ser às 16h30, se torna mais lento pelo calor, o gramado não é nas condições do Maracanã e do Engenhão, nao é igual - disse. Gum também falou sobre a importância de vencer na estreia.

- A não classificação no primeiro turno foi ruim, depois conseguimos a cada jogo, evoluir, encaixamos o jogo. Naturalmente, queremos continuar essa evolução. Nesse jogo contra o Bangu, especialmente da estreia do segundo turno, precisamos vencer para poder chegar bem e fortalecido nos clássicos - comentou. Peça fundamental no esquema adotado pelo técnico Abel Braga, o zagueiro acredita que o time está no caminho certo.

- A cada jogo, temos que estar provando, independente de esquema tático, de três ou dois zagueiros, temos que jogar e melhorar sempre. Temos essa alternativa que o Abel colocou, está dando certo, estamos melhorando a cada treino, a cada jogo, mostrando evolução, mas não é só essa forma de jogar, o Abel tem outras também, enquanto está dando certo, vamos continuar trabalhando para corresponder dentro de campo e ter os resultados positivos que são as vitórias - alertou.

Após enfrentar o Bangu, o Tricolor encara o Flamengo na segunda rodada da Taça Rio, mas Gum garante o Flu focado no jogo desta quarta-feira.

- Vamos com muita concentração, com muito respeito ao Bangu, sabemos que o clássico é importante, mas não podemos, de maneira alguma, pensar num clássico sem tomar o cuidado e saber o respeito que o Bangu merece. São três pontos disputados contra o Bangu e depois, três contra o Flamengo, é muito importante buscar essa vitória e fazer uma boa apresentação e depois, vamos pensar no Flamengo - concluiu o capitão.

Com site oficial do Fluminense