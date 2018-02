Corte Arbitral confirma doping de medalhista olímpico russo do curling

A Corte Arbitral do Esporte (CAS) confirmou nesta segunda-feira (19) que o atleta russo de curling Aleksandr Krushelnitskiy caiu no exame antidoping durante a disputa dos Jogos Olímpicos de Inverno, em PyeongChang, na Coreia do Sul.

O russo, que conquistou a medalha de bronze no torneio de duplas mistas, pode ser suspenso das Olimpíadas e até perder a medalha.

Os rumores de que Krushelnitskiy havia sido pego no doping começaram no domingo (18), mas o CAS e o Comitê Olímpico Internacional (COI) esperaram a contraprova para anunciar oficialmente.

Apesar de os órgãos não confirmarem qual foi a substância encontrada no corpo do atleta russo, alguns jornais divulgaram que trata-se de meldonium, já responsável pela suspensão de 15 meses da tenista russa Maria Sharapova.

"Ficamos todos chocados quando descobrimos. É claro que esperamos muito que tenha sido algum tipo de erro, porque conosco não é mais rápido, mais alto, mais forte. Trata-se de ser mais preciso. Não consigo imaginar o tipo de drogas que você poderia usar no curling", disse a atleta Victoria Moiseeva.

O caso é um balde de água fria na Rússia, que tentava recuperar o status olímpico após o escândalo de doping que abalou o esporte do país. Como punição, os russos estão disputando os Jogos de Inverno sob bandeira neutra, em uma delegação chamada "Atletas Olímpicos da Rússia".

No quadro de medalhas da competição, o país é o 20º colocado, com 11, sendo oito de bronze e três de prata. (ANSA)