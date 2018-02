Com foco em duas competições, Flamengo estreia nesta quarta da Taça Rio

A Taça Guanabara passou, agora é hora do segundo turno. Começa nesta quarta-feira (21), para o Flamengo, a Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. Ao contrário dos outros anos, o título do primeiro turno não garante vaga direta na decisão. Porém, se terminar o seguinte com a faixa no peito, aí sim o Mengão aguardará o rival na finalíssima.

HISTÓRICO

O Flamengo é o recordista de títulos do Campeonato Estadual (34x) e da Taça Guanabara (21x), mas não na Taça Rio. O Mais Querido detém oito títulos (1978 [invicto], 1983, 1985 [invicto], 1986, 1991 [invicto], 1996 [invicto],2000, 2009, 2011 [invicto]). O líder é o Vasco, com 10.

Disputada desde 1982, a Taça Rio sempre foi a competição de "recuperação" dos times que não conquistaram a Taça Guanabara. Em nove oportunidades um mesmo time levantou as duas Taças e se sagrou campeão sem necessidade de final. O Flamengo conseguiu o feito três vezes, (1978, 1996 e 2011 - as duas últimas de forma invicta). E apenas em 1985/86 conseguiu ser bicampeão.

Flamengo conquistou a Taça Guanabara no domingo

TABELA 2018

A estreia da 35ª edição da Taça Rio será na quarta-feira, contra o Madureira, às 19h30, no estádio Nilton Santos. Nesta fase, os times do grupo B enfrentam os do C. Os dois melhores qualificados avançam para a semifinal (em novo duelo B x C), e os vencedores fazem a finalíssima.

No grupo B, o Flamengo terá pela frente a seguinte tabela:

21/02 - 19h30 - FLAMENGO x Madureira - Estádio Nilton Santos

24/02 - 17h - Fluminense x FLAMENGO - Arena Pantanal

03/03 - 17h - FLAMENGO x Botafogo - A confirmar

07/03 - 21h45 - Boavista x FLAMENGO - Bacaxá

10/03 - 19h30 - Macaé x FLAMENGO - Moacyrzão

18/03 - 16h - FLAMENGO x Portuguesa - A confirmar

Com site oficial do Flamengo