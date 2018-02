Após 97º título, Federer vira o mais velho a liderar ranking

Após conquistar no último domingo (18) o ATP de Roterdã, na Holanda, o suíço Roger Federer voltou nesta segunda-feira (19) a ser o tenista número um do mundo.

Em uma partida que durou somente 55 minutos, ele bateu o búlgaro Grigor Dimitrov com uma vitória por duplo 6/2. O segundo título do suíço no ano foi o 97º de sua carreira.

Além disso, Federer conseguiu alcançar uma marca inédita: o tenista é o primeiro a vencer três vezes em Roterdã, competição que acontece há 44 anos. O suíço já havia ganhado em 2005 e 2012.

Aos 36 anos, Federer também se tornou o atleta mais velho a assumir a liderança do ranking mundial. Na atual temporada, o suíço já conquistou o Aberto da Austrália e soma 12 vitórias em 12 partidas.