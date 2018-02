Delegação russa confirma caso de doping em PyeongChang

A delegação russa nos Jogos Olímpicos de Inverno de PyeongChang, na Coreia do Sul, confirmou neste domingo (18) que um de seus atletas caiu no exame antidoping.

Segundo agências de notícias do país, Konstantin Vybornov, porta-voz dos "Atletas Olímpicos da Rússia", afirmou que a equipe recebeu uma notificação do Comitê Olímpico Internacional (COI) sobre um teste positivo. Uma contraprova ainda será feita para confirmar o resultado.

Oficialmente, o nome do atleta não foi divulgado, mas alguns jornais do país dizem tratar-se de Alexander Krushelnitskiy, medalhista de bronze nas duplas mistas do curling em PyeongChang. A substância encontrada em seu sangue seria o meldonium, medicamento usado contra a diabetes, mas que melhora a capacidade de performance do atleta.

A tenista russa Maria Sharapova chegou a ficar suspensa por 15 meses pelo uso de meldonium. A Rússia foi proibida de participar dos Jogos de Inverno por causa de um escândalo de doping patrocinado pelo Estado, que ajudava atletas a burlar exames.

Alguns competidores que conseguiram provar que estavam "limpos" foram admitidos nas Olimpíadas, mas eles competem sob a bandeira olímpica. O país pleiteava o restabelecimento de sua equipe para a cerimônia de encerramento dos Jogos, mas o caso de doping deve ser um obstáculo para esse objetivo.

Até o momento, o único caso confirmado em PyeongChang é o do patinador de velocidade japonês Kai Saito, que testou positivo para um diurético proibido.