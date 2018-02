Allan brilha e devolve Napoli à liderança da Série A

Se um brasileiro colocara a Juventus na liderança provisória da Série A, outro brasileiro foi o responsável por devolver o Napoli à ponta da tabela. Com um gol de Allan, o clube azzurro derrotou a Spal por 1 a 0 e reassumiu a primeira posição do torneio.

Jogando no San Paolo, o Napoli foi superior durante toda a partida, mas conseguiu marcar apenas uma vez, aos seis minutos do primeiro tempo, em um lance que simboliza o estilo de Maurizio Sarri. Em uma rápida troca de passes no campo da Spal, Callejón encontrou Allan dentro da área, e o volante brasileiro mandou para a rede.

O Napoli agora tem 66 pontos, voltando a ficar um na frente da Juventus, que derrotou o Torino por 1 a 0, gol do também brasileiro Alex Sandro. O líder tem apenas uma derrota em 25 jogos na Série A, e justamente para a Velha Senhora - os dois clubes se enfrentarão de novo na 34ª rodada, em Turim.

Por sua vez, a Spal, promovida à primeira divisão na última temporada, permanece na zona de rebaixamento, em 18º lugar, com 17 pontos.