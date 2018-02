Roma vence Udinese por 2 a 0 na Série A

Com gols do jovem turco Cengiz Under e do argentino Diego Perotti, a Roma derrotou a Udinese fora de casa neste sábado (17) por 2 a 0 e assumiu temporariamente a terceira posição da Série A.

O primeiro tento da partida saiu aos 25 minutos do segundo tempo, quando Under, contratado pelo clube giallorosso no início da temporada, recebeu passe do capitão Daniele De Rossi e mandou para a rede com um potente chute de fora da área.

Já no fim do confronto, aos 45, Perotti foi acionado por Radja Nainggolan e tocou na saída do goleiro Bizzarri, definindo o placar. A vitória levou a Roma a 50 pontos, 13 atrás do líder Napoli e dois à frente da Inter de Milão, que ainda joga neste sábado, contra o Genoa, fora de casa.

Por sua vez, a Udinese está em 10º lugar, com 33.