Flamengo faz homenagem em aniversário de Adriano Imperador

O Flamengo publicou neste sábado (17) uma imagem para felicitar Adriano Imperador, que completa 36 anos, e lembrou da atuação do jogador na conquista do Brasileiro em 2009.

"Bonita foi a festa do Hexa com o Imperador! Bonita, inesquecível, histórica. E hoje é aniversário do maior craque daquela conquista. PARABÉNS, ADRIANO!", registrou o time, na rede social.

Apesar do clamor da torcida rubro-negra, com a publicação da foto do Imperador, pedindo a volta do atacante, o time ainda não demonstrou intenção de contratá-lo. Adriano não atua profissionalmente desde 2016, quando integrou a equipe Miami United. No Brasil, sua última atuação foi no Atlético-PR, dois anos antes.