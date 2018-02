Queda durante treino tira snowboarder brasileira dos Jogos Olímpicos de Inverno

A snowboarder carioca Isabel Clark está fora dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018, disputados em PyeongChang, na Coreia do Sul. Segundo o Comitê Olímpico Brasileiro (COB), a atleta continua sentindo dores no joelho e no calcanhar direitos e não tem condições de disputar a prova de snowboard cross marcada para as 23 horas de hoje (15).

Ontem (14), Isabel caiu durante os treinos oficiais na pista de Phoenix Snow Park, em um momento em que o vento forte prejudicou várias competidoras. A atleta passou por exames que não identificaram nenhuma fratura, mas como as dores persistiam mesmo após o repouso e tratamento inicial, Isabel não conseguiu passar pelos testes que simulariam os movimentos que ela teria que executar durante a competição.

Aos 41 anos, a brasileira já tinha anunciado que esta seria sua última participação em uma Olimpíada. “Estou triste porque lutei muito para disputar esses jogos [olímpicos] durante os dois últimos meses. Mas tenho que preservar a minha integridade física e buscar me recuperar completamente”, lamentou Isabel, alegando que, apesar da forte dor no calcanhar, sente que está melhorando.

De acordo com o COB, Isabel é responsável pelo melhor resultado brasileiro em Jogos Olímpicos de Inverno – a nona colocação obtida em Turim 2006. A carioca participou também dos Jogos de Vancouver 2010 e de Sochi 2014.

Ao todo, nove atletas brasileiros estão disputando os jogos olímpicos de PyeongChang: Erick Vianna; Rafael Souza; Odirlei Pessoni; Edson Bindilatti e Edson Martins integram a equipe de bobsled (espécie de corrida de trenó sobre o gelo); Isadora Williams (patinação artística); Michel Macedo (esqui alpino); Jaqueline Mourão (esqui cross-country) e Victor Santos (esqui cross-country).