'Parque do Pênis' vira atração turística em Jogos de Inverno

O Parque Olímpico de Pyeongchang, na Coreia do Sul, não é o único ponto da cidade que está recebendo diversos turistas. A apenas 60 quilômetros, fica o "Penis Park", um parque onde o grande astro é o órgão sexual masculino.

O espaço conta com cerca de 50 esculturas de pênis gigantes, esculpidas em diferentes materiais. Segundo um dos guias turísticos locais, o parque nasceu devido a uma lenda de uma jovem mulher que foi deixada pelo namorado em uma rocha perto do mar e morreu afogada em uma tempestade. Com a morte dela, todos os peixes do mar sumiram.

No entanto, a maldição foi quebrada após um homem ter relações sexuais no mar e, repentinamente, os peixes voltarem.

Parque do pênis foi criado por causa de uma lenda de 500 anos

"Os moradores entenderam que a jovem havia morrido antes de conhecer os prazeres carnais e que desejava ver o sexo masculino. Os moradores decidiram, então, construir esculturas de pênis enormes para satisfazê-la", explicou o guia.

Os habitantes da cidade de Samcheok, onde está localizada uma vila de pescadores, dizem que a lenda tem mais de 500 anos.

O parque, que foi inclusive financiado pelo governo sul-coreano, recebeu em 2017 mais de 270 mil visitantes.

Em comemoração à lenda, é realizado um festival na cidade durante o qual os visitantes podem aprender a esculpir um pênis. As esculturas também são visitadas por casais que querem ter bebês, já que o lugar é um culto à fertilidade.