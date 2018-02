Com 2 de Cristiano Ronaldo, Real vence PSG por 3 a 1

Cristiano Ronaldo levou a melhor sobre Neymar. No duelo de dois dos maiores craques da atualidade e de dois dos clubes mais poderosos do planeta, o Real Madrid derrotou o Paris Saint-Germain por 3 a 1 e saiu em vantagem no duelo mais aguardado das oitavas de final da Liga dos Campeões.

Mesmo jogando no Santiago Bernabéu, o PSG até saiu na frente, com Rabiot, aos 33 minutos do primeiro tempo, mas levou o empate no fim da etapa inicial, em pênalti convertido por Cristiano Ronaldo. Aos 38 do segundo tempo, o craque português voltou a aparecer e, de joelho, colocou o Real na frente.

Na comemoração, Ronaldo soltou um "eu estou aqui" para acalmar a torcida. Logo em seguida, Marcelo construiu jogada com Bale e Asensio e marcou o terceiro, sacramentando a vitória de virada.

No duelo de volta, marcado para 6 de março, o PSG terá de vencer por 2 a 0 para avançar às quartas.

O duelo ocorreu no mesmo dia em que o jornal catalão "Mundo Deportivo" publicou que Neymar assinará contrato com o Real Madrid em 2019. Segundo o diário, o craque brasileiro acha a vida em Paris "mais chata" do que em Barcelona e não está satisfeito com o pouco apelo do Campeonato Francês.