Apesar de empate, Allegri se mostra otimista na Champions

O técnico da Juventus, Massimiliano Allegri, lamentou o empate cedido pela equipe italiana contra o Tottenham nesta terça-feira (14), em jogo válido pela Liga dos Campeões da Europa.

No entanto, ele destacou a força da equipe e se mostrou otimista para o jogo decisivo contra os ingleses, que será disputado em 7 de março no icônico estádio de Wembley.

"Muitos não entendem a dimensão das coisas. Não aceito que um 2 a 2 cause tristeza no ambiente do time. Parece que nós perdemos de 8 a 0 aqui. O time começou bem , mas nós tivemos dificuldades em gerir o tempo com a bola, mesmo que no primeiro tempo Buffon não precisou fazer grandes defesas", disse ao responder uma pergunta de um jornalista.

Para o treinador, a Velha Senhora "tem tudo para ir a Londres e tentar a classificação".

"Se alguém achava que a Juventus ia vencer por 4 a 0, estava completamente equivocado, maluco. É preciso respeitar o adversário. Nós estamos na Champions e talvez as últimas duas finais que jogamos fizeram mal para alguns", ironizou ainda.