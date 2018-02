João Pedro Sorgi estreia com vitória em Antalya, na Turquia

João Pedro Sorgi, 24 anos, 364º do mundo em simples, é o herói da vitória do Brasil na Copa Davis contra a República Dominicana. Sorgi estreou nesta terça-feira (13) no torneio future de Antalya, na Turquia, evento com premiação de US$ 15 mil, jogado no piso duro e que distribui pontos para o ranking mundial da ATP.

Sorgi eliminou o turco Cengiz Aksu por um duplo 6/2: "Foi um bom jogo, estreia pegando ritmo, me adequando às condições do torneio, joguei a partida toda na frente do placar, foi um placar tranquilo", disse Sorgi que nas oitavas de final encara o italiano Pietro Rondini ou o romeno Sorin Iordache.