Atleta japonês protagoniza 1º caso de doping nas Olimpíadas

O patinador de velocidade japonês Kei Saito foi oficialmente confirmado nesta terça-feira (13) como o primeiro caso de doping dos Jogos de Inverno de Pyeongchang, na Coreia do Sul.

De acordo com a Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês), o atleta usou a substância acetazolamida, um diurético que pode mascarar a presença de outras substâncias proibidas. Com a confirmação do caso, Saito "aceitou de forma voluntária ser provisoriamente suspenso e deixar a vila olímpica", informou a CAS.

A substância encontrada no exame antidoping do japonês pode ser usada para tratamento de glaucoma ou doença de altitude. O teste ocorreu antes do início da competição, portanto, Saito não participou de nenhuma prova. O patinador é reserva da equipe japonesa dos 5 mil metros.

Hoje, a CAS também informou que seus juízes cuidarão do julgamento dos casos de doping dos Jogos de Inverno e vão aplicar uma sentença final ao atleta japonês após o término da competição, que será no próximo dia 25.

Por sua vez, o Comitê Olímpico Japonês revelou que Saito foi submetido ao exame depois de um treino que realizou no último dia 4, pouco antes de ir dormir na vila dos atletas em Pyeongchang.

Por meio de um comunicado, o patinador negou que tenha se dopado intencionalmente para ter vantagem esportiva e disse que estava "extremamente chocado" com o resultado do exame. "Eu nunca considerei doping. Eu nunca usei esteroides anabolizantes, então eu nunca precisei me esconder isso", afirmou. (ANSA)