Milan anuncia Puma como nova fornecedora esportiva

Após ter rompido contrato com a Adidas, o Milan anunciou nesta segunda-feira (12) que a sua nova fornecedora de materiais esportivos será a Puma.

Os valores do acordo com a marca alemã não foram divulgados, no entanto, é especulado que a quantia negociada seja inferior ao que o clube recebia da Adidas. A imprensa italiana ainda prevê que o contrato seja válido por quatro anos.

A Puma estampará os uniformes e outros materiais esportivos do Milan a partir do dia 1º de julho, quando começará a temporada 2018/2019.

"Estou muito satisfeito em anunciar a nossa parceria com a Puma, a quem estamos vinculados pela estima mútua e pela nossa paixão em comum pelos valores do esporte e do futebol", disse Marco Fassone, CEO do Milan.

Entre as mais de 60 equipes que a Puma é patrocinadora, as principais são o Arsenal, da Inglaterra, e o Borussia Dortmund, da Alemanha. A Puma não patrocina apenas clubes, mas também jogadores e ex-jogadores. Entre os mais famosos estão Gianluigi Buffon, Diego Maradona, Sergio Agüero, Samuel Eto'o, Marco Reus, Mario Balotelli, Thierry Henry, entre outros.

Pagando cerca de 23 milhões de euros por temporada, a Adidas era fornecedora do Milan desde 1998, e tinha contrato com o clube italiano até 2023. No entanto, a diretoria rossonera preferiu rescindir o vínculo.

Com 38 pontos, o Milan é o sétimo colocado e briga por uma vaga nas seis primeiras posições, que dão vagas para as competições internacionais.