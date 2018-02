Henrique que ver Vasco mantendo eficiência diante do Wilstermann

O Vasco da Gama segue sua rotina de trabalho intenso visando o próximo passo na Conmebol Libertadores 2018. O adversário desta fase da competição será o Jorge Wilstermann (BOL). Com a primeira partida disputada em São Januário, na próxima quarta-feira (14/07), o lateral-esquerdo Henrique espera que o Gigante da Colina siga criando e aproveitando as oportunidades. Para ele, a efetividade tem sido o segredo da equipe desde a estreia.

- A gente não pode escolher adversário. Estamos trabalhando bem para aproveitar todas as oportunidades que tivermos em cima do time do Jorge Wilstermann. Se não sofrermos gols, melhor ainda. Não digo que os jogos passados foram fáceis, mas que soubemos aproveitar as oportunidades dentro e fora de casa. Acompanhamos o Jorge Wilstermann, sabemos que fazem um jogo complicado e que precisamos estar bem ligados. Temos que estar atentos ao ritmo que eles imprimem dentro de casa. Precisamos de cautela, eles são rápidos e sabem sair jogando - analisou.

O clima no Rio de Janeiro é de feriado, por conta do apaixonante carnaval dos cariocas. Mas, para o time de Zé Ricardo, o período é de concentração total e de muito trabalho. Atravessando um momento iluminado com a camisa do Gigante da Colina, o lateral-esquerdo Henrique destaca que o Cruzmaltino precisa de atenção total durante os próximos 180 minutos.

- É lógico que gostaríamos de estar disputando a semifinal, seria algo importante para nós e também para o Vasco. A gente tem aproveitado esse tempo para descansar o máximo. Os treinos tem sido intensos, por estarmos esse período sem jogar. Nãos estamos curtindo o carnaval, mas é por uma boa causa. É pelo Vasco, por um lugar na fase de grupos, pelo crescimento da nossa carreira. Então vamos seguir trabalhando muito forte. Os dois jogos são importantes. Teremos uma partida de 180 minutos. Vamos entrar ligados dentro e fora de casa - finalizou.

O Vasco se prepara para o próximo desafio pela Conmebol Libertadores, diante do Jorge Wilstermann (BOL). Por estar algumas posições na frente do Cruzmaltino no ranking oficial da Conmebol, o time boliviano decidirá a vaga na fase de grupos em casa. Sendo assim, o primeiro encontro entre as equipes acontecerá em São Januário, na próxima quarta-feira (14), às 21h45.

Com site oficial do Vasco