Com mais uma apresentação digna de aplausos, Cuéllar teve participação fundamental no triunfo rubro-negro por 3 a 1 diante do Botafogo, resultado que levou o Mais Querido à decisão da Taça Guanabara. Ao término do confronto, o volante enalteceu o desempenho coletivo da equipe e celebrou a classificação.

Sócio-torcedor tem o orgulho de jogar junto em cada vitória: o dinheiro vai para o Futebol e traz mais reforços, revelações e estrutura para o CT. E ainda tem vantagens nas lojas oficiais para comprar o Manto e vestir com orgulho! Clique e faça sua adesão agora.

"Fizemos uma grande partida até os vinte minutos do segundo tempo. Depois sentimos um pouco o calor, o desgaste do jogo. Estávamos enfrentando um bom time também. Mas merecemos a vitória e felizmente conquistamos essa vaga na final", elogiou.

Cuéllar enfatiza espírito de grupo: "Estamos nos ajudando dentro de campo"

No duelo, o setor defensivo foi vazado pela primeira vez na temporada. Ao analisar a situação, o colombiano enfatizou a qualidade do poder de finalização do centroavante adversário Kieza, autor do tento. "Os adversários também têm virtudes, um jogador que é definidor na área. Ele chutou bem, no canto do goleiro, e foi merecido o gol. Mas nós não deixamos cair e buscamos o terceiro gol. Com a qualidade do Vinicius, fechamos o placar", analisou.

O colombiano ressaltou a solidariedade da equipe em campo. Com um estilo de jogo norteado pelas funções desempenhadas, correr um pelo outro e auxiliar na recomposição é fundamental para que se possa extrair o melhor que a equipe pode oferecer em uma partida. Mesmo esclarecendo que há ajustes a serem feitos, a direção que o Flamengo está tomando é a correta, de acordo com o volante.

"Quando nos organizamos, pôde-se ver que eles não chegaram pelo meio. Estávamos muito bem postados. No segundo tempo nos desorganizamos um pouco e sentimos isso. Mas estamos começando o ano, temos que avaliar essas jogadas que estão entrando pelo meio. Estamos nos ajudando dentro de campo", disse, comentando sobre a importância do resultado. "Quando se ganha, é muito mais fácil de melhorar aqueles erros que foram cometidos na partida", concluiu.

Com site oficial do Flamengo