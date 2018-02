Após derrota para o Flamengo, Botafogo demite Felipe Conceição

Após a derrota por 3 a 1 para o Flamengo, sábado (10), na semifinal da Taça Guanabara, o Botafogo demitiu o técnico Felipe Conceição.

Veja nota oficial do clube:

NOTA OFICIAL

Felipe Conceição não é mais o técnico do Botafogo

O Botafogo de Futebol e Regatas informa que Felipe Conceição não é mais o técnico do Clube.

- O Felipe tem uma história dentro do clube, como atleta, como profissional. Infelizmente as coisas não aconteceram. Eu disse a ele nesse momento que estaríamos conversando para que tomássemos a melhor decisão. Há uma série de variáveis que podem acontecer ao Felipe, assim como seu auxiliar. Mas preferimos decidir com calma durante a semana. A única decisão que nós temos é que ele não é mais o comandante da equipe principal - explicou o gerente de futebol, Anderson Barros, em entrevista coletiva.

Nos próximos dias, o Botafogo FR anunciará um novo profissional.

Botafogo de Futebol e Regatas