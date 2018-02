Vasco: Paulão prevê equilíbrio nos jogos contra o Jorge Wilstermann

Depois de um dia de folga, os jogadores vascaínos se reapresentaram na manhã deste sábado (10) no Centro de Treinamento de Vargem Grande. Com foco jogo de ida da terceira fase da Conmebol Libertadores, diante do Jorge Wilstermann (BOL), a comissão técnica colocou os atletas para suarem a camisa em atividades físicas, técnicas e táticas. O trabalho durou aproximadamente duas horas.

Ao término da movimentação, o zagueiro Paulão concedeu entrevista coletiva e revelou qual é o espírito do grupo cruzmaltino. O experiente jogador garantiu que o time está preparado para o duelo contra os bolivianos e se colocou à disposição para o lugar do suspenso Erazo, porém minimizou a disputa por posição na equipe titular. Para ele, o treinador Zé Ricardo saberá escolher a melhor peça para o time.

Paulão prevê equilíbrio nos jogos contra o Jorge Wilstermann

- Temos ainda tempo para trabalhar visando essa partida. O Zé vem fazendo trabalhos alternados, observando todo mundo. Tive a oportunidade de treinar junto com o Ricardo, o Erazo e o Werley. O grupo está tranquilo. Todos nós aqui estamos focados no objetivo principal, que é conquistar um bom resultado no primeiro jogo para dar um passo importante para a classificação. A nossa responsabilidade é grande e sabemos de todas elas. Será uma partida difícil, mas estamos preparados - afirmou o defensor

Último obstáculo do Almirante na luta por uma vaga na fase de grupos do principal torneio do continente, o Jorge Wilstermann conquistou a classificação na última quinta-feira (08) com o empate em 2 a 2 diante do Oriente Petrolero. Com o intuito de conhecer um pouco mais sobre o adversário, o elenco vascaíno acompanhou a partida pela televisão. Paulão descartou qualquer tipo de facilidade na Colina Histórica.

- Nós assistimos aos jogos do Jorge Wilstermann e fizemos alguns comentários entre nós. Ficamos conversando durante o jogo no grupo que temos no whatsapp. A equipe deles possui qualidade e que possui um ataque muito veloz. O brasileiro Serginho tem muita velocidade pelos lados e cria grande parte das jogadas. Além disso, eles possuem uma bola parada muito boa. O Zé já nos orientou bastante e mostrou um pouco do caminho. Temos que ter responsabilidade e paciência dentro de casa, até porque é uma decisão de 180 minutos. Não se decidirá nada na quarta - disse Paulão.

