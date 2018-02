Fluminense reforça seu gol com Rodolfo 

O Fluminense finalizou a contratação do goleiro Rodolfo, de 26 anos, que estava no Oeste de São Paulo. O jogador chega para ser mais uma opção na meta Tricolor.

- É uma etapa muito importante na minha vida chegar no Fluminense. Um clube com muita tradição, um time muito grande, então, é uma oportunidade única que eu quero aproveitar ao máximo. Encontrei um clube com pessoas bem humoradas, trabalhadoras e fui muito bem recebido. Agora é trabalhar para alcançar os resultados - disse Rodolfo.

Além do bom porte físico, Rodolfo se destaca pela qualidade para sair jogando com os pés. No ano passado, o atleta foi o titular no gol do Oeste, que quase conseguiu acesso para a série A.

Rodolfo é o novo goleiro do Fluminense

Rodolfo Alves de Melo

Goleiro

Data de Nascimento: 19/03/1991

Naturalidade: Santos-SP

Últimos Clubes: Oeste-SP, Atlético-PR Ferroviária-SP

Com site oficial do Fluminense