Conforme o prometido, as delegações das Coreias do Norte e do Sul entraram juntas no estádio olímpico durante a abertura dos Jogos de Pyeongchang. Vestidos de brancos, eles usaram as bandeiras da Coreia unificada nas mãos.

Os atletas foram saudados pelo presidente sul-coreano, Moon Jae-in, e pelos representantes norte-coreanos, Kim Yong-nam, chefe da delegação, e a irmã do ditador Kim Jong-un, Kim Yo-jong. Os atletas foram ovacionados.