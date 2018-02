Confira os melhores momentos da abertura dos Jogos Olímpicos

A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno em Pyeongchang, na Coreia do Sul, foi repleta de momentos com uso de alta tecnologia aliados à mensagem de paz - com a união das duas delegações coreanas em um desfile único.

Apesar do intenso frio, que chegou a -10ºC de sensação térmica, o evento contou com diversos momentos que emocionaram os participantes:

Confira alguns dos melhores momentos:

1- O desfile das Coreias: Em um dos momentos mais esperados, as delegações das duas Coreias desfilaram sob bandeira única no estádio olímpico.

Todos de branco, eles carregavam as bandeiras da "Coreia unificada" e foram ovacionados de pé pelos espectadores.

2- O cumprimento de mão: Outro ponto importante do evento, também no campo político, foi quando o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, cumprimentou a irmã do ditador norte-coreano Kim Jong-un, Kim Yong-nam.

Os norte-coreanos também sentaram-se próximos ao vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, que, por sua vez, não esboçou nenhum cumprimento aos representantes de Pyongyang.

3-Uso de drones: Conhecido por ser um dos países mais tecnológicos do mundo, a organização do evento usou muitos drones para fazer um show espetacular.

Tanto dentro do estádio até durante uma gravação apresentada nos telões, quando os equipamentos simularam um atleta e os arcos políticos, os drones roubaram a cena. Ao todo, na cena dos anéis, foram usados 1.218 drones.

4-'Tonga Boy': Mais uma vez, o porta-bandeira de Tonga, Pita Tautafoua, roubou a cena na entrada das delegações.

Ele entrou com o torso nu, besuntado de óleo, e com uma saia típica de seu país assim como tinha feito nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. O detalhe? Na hora da entrada, a sensação térmica era de -9ºC.

5. 'Imagine': Mantendo o clima de paz, um quarteto de cantores sul-coreano entoou a canção "Imagine", de John Lennon, enquanto uma pomba branca da paz era montada no centro do estádio. A música, que é um símbolo de paz, emocionou quem estava vendo o espetáculo ao vivo ou pela internet.

6. A tocha olímpica: Marcando a reaproximação entre as Coreias, a tocha olímpica foi carregada até a pira por duas atletas da equipe feminina do hóquei: uma norte-coreana e uma sul-coreana.

A tocha foi acesa pela patinadora, campeã olímpica em Sochi em 2014, Yuna Kim.