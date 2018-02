Nacional vence de novo e elimina Chapecoense da Libertadores

A Chapecoense é a primeira equipe brasileira a ser eliminada da Copa Libertadores de 2018. Nesta quarta-feira (7), em Montevidéu, no Uruguai, o Nacional venceu por 1 a 0 e despachou o clube catarinense da competição continental.

O carrasco da Chapecoense foi o volante Santiago Romero que, aos seis minutos de jogo ,fez uma boa tabela com Matías Zunino e chutou da entrada da área para vencer o goleiro Jandrei. O mesmo Romero foi quem marcou o gol da vitória do Nacional na primeira partida, em Chapecó.

A disputa foi marcada pelo pedido de desculpas da torcida do Nacional para a Chapecoense, por conta do deboche dos torcedores do clube uruguaio ao acidente aéreo na Colômbia, em 2016, que matou 71 pessoas.

Uma faixa pendurada no alambrado do estádio Gran Parque Central dizia: "Perdão Chape, dois não nos representam".

Com a classificação, o Nacional irá ter pela frente outro decisivo mata-mata para avançar a fase de grupos da Libertadores. Desta vez, o clube uruguaio irá enfrentar o Banfield, da Argentina, nos dias 14 e 21 de fevereiro.

O vencedor de Nacional e Banfield irá entrar no grupo 6 da competição, ao lado de Santos, Estudiantes e Real Garcilaso.

Já a Chapecoense soma sua terceira derrota seguida e agora focará somente no Campeonato Catarinense. O próximo compromisso da equipe será amanhã (9), contra o Tubarão, na Arena Condá.