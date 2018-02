Chiellini culpa Guardiola por eliminação da Itália para Copa

O zagueiro da Juventus e da seleção italiana, Giorgio Chiellini, apontou nesta quarta-feira (7) um culpado pela eliminação da Azzurra para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia: Pep Guardiola.

Em entrevista ao jornal britânico "Daily Mail", o atleta de 33 anos explicou que o estilo de jogo do treinador do Manchester City influenciou negativamente os comandantes italianos, principalmente no setor defensivo que, teoricamente, era o ponto forte da Itália.

"Pep Guardiola estragou e arruinou o defensor italiano. Ele é um treinador fantástico com uma mente fantástica, mas os técnicos italianos tentam copiá-lo sem o mesmo conhecimento e, nos últimos dez anos, perdemos a nossa identidade", explicou o atleta.

Ainda de acordo com Chiellini, o setor defensivo italiano - de grandes zagueiros do passado do "calcio", como Franco Baresi, Paolo Maldini, Alessandro Nesta, Giuseppe Bergomi, Claudio Gentile e entre outros - perdeu suas características.

Para o zagueiro da Juventus, nenhum grande jogador na posição "foi lançado nos últimos 10 anos". Ele ainda explicou que seu ex-companheiro de equipe Leonardo Bonucci é o único que ainda representa os tempos áureos do setor defensivo italiano.

Após sucumbir para a Suécia nos play-offs das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, a seleção italiana ficou pela primeira vez em 60 anos de fora de um Mundial. O vexame da Azzura resultou na demissão do treinador da seleção, Giampiero Ventura, e na renúncia do presidente da Federação Italiana de Futebol, Carlo Tavecchio.

Chiellini ainda afirmou que o mês da Copa do Mundo será uma "adaga no estômago" e que não vai assitir nenhum jogo da Copa do Mundo pela televisão, apenas irá "checar os resultados".

Aos 33 anos, Chiellini foi revelado pelo Livorno e após uma rápida passagem pela Fiorentina, chegou na Juventus em 2005, clube que está até hoje. Pela seleção italiana, o zagueiro possui 96 partidas com a camisa da Azzurra e oito gols marcados.