Às vésperas dos Jogos, Coreia do Norte faz parada militar

Às vésperas da abertura dos Jogos Olímpicos de Pyeongchang, a Coreia do Norte realizou nesta quinta-feira (8) uma parada militar para celebrar os 70 anos da criação do Exército Popular da Coreia.

Segundo a agência de notícias sul-coreana Yonhap, as autoridades não permitiram, como de costume, que a imprensa internacional cobrisse o evento. No entanto, eles afirmam que cerca de 50 mil pessoas participaram do desfile, incluindo 13 mil soldados.

Também ainda não se sabe se a parada incluiu o tradicional desfile dos mísseis e armamentos que podem carregar ogivas nucleares Apesar do tom bélico, o governo de Seul confirmou que haverá um encontro entre a delegação norte-coreana que participará das Olimpíadas, incluindo os representantes políticos do regime de Kim Jong-un, e o presidente sul-coreano, Moon Jae-in, no próximo sábado (10).

Esse será o encontro de mais alto nível entre as duas nações desde 2007. "O presidente Moon será o anfitrião de um encontro e de um almoço com a delegação da Coreia do Norte", informou o porta-voz da Presidência, Kim Eui-kyeom. Ele não forneceu detalhes da reunião, como horário ou a localidade escolhida para a realização das conversas.