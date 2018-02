Papa celebra participação conjunta das Coreias em Olimpíadas

O papa Francisco celebrou nesta quarta-feira (7) a participação de uma delegação da Coreia do Norte nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang, que serão disputados no vizinho do Sul a partir da próxima sexta-feira (9).

"A tradicional trégua olímpica tem, neste ano, uma importância especial. As delegações das duas Coreias desfilarão juntas, sob uma única bandeira e competirão como um único time. Esse fato nos faz acreditar em um mundo no qual os conflitos são resolvidos pacificamente, com diálogo e no respeito recíproco, como também o esporte nos ensina a fazer", disse aos participantes da audiência geral na Sala Paolo VI.

Ele ainda celebrou que a competição "reunirá 92 países" e enviou saudações ao "Comitê Olímpico Internacional, aos atletas que participarão dos Jogos de Pyeongchang, às autoridades e ao povo da península da Coreia".

"Todos acompanhem com orações, enquanto renovo o compromisso da Santa Sé em apoiar qualquer iniciativa útil a favor da paz e do encontro entre os povos. Que essas Olimpíadas sejam uma grande festa da amizade e do esporte. Que Deus vos abençoe e vos proteja", disse ainda o líder católico.

Durante os últimos meses, com o acirramento da tensão na península coreana por conta dos testes balísticos de Pyongyang - e dos ataques verbais do presidente norte-americano, Donald Trump -, o Pontífice fez diversos apelos para o desarmamento nuclear no mundo.

Jorge Mario Bergoglio também deu aval para a organização de um evento sobre o tema, que reuniu diversos vencedores do Nobel da Paz, no Vaticano. Rumores na imprensa italiana, apesar de terem sido negados pelo porta-voz da Santa Sé, informaram que o sucessor de Bento XVI estaria tentando intermediar uma solução pacífica para a crise na região.