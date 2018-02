Lazio perde em casa e vê a rival Roma encostar

Terceira colocada no Campeonato Italiano, a Lazio tropeçou em casa nesta segunda-feira (5), ao perder por 2 a 1 para o Genoa. Os visitantes abriram o placar aos 10 do segundo tempo, com Pandev, mas o time biancoceleste empatou logo em seguida, com Parolo. No entanto, já nos acréscimos, Laxalt colocou o Genoa de novo na frente e deu números finais ao placar.

Com a derrota, a Lazio estacionou nos 46 pontos e está agora a 14 do líder Napoli. Além disso, viu Inter (45) e Roma (44) encostarem. Por sua vez, a equipe de Gênova chegou a 24 pontos, na 13ª posição, e se afastou da zona de rebaixamento.