Barcelona ignora briga judicial e parabeniza Neymar

O jogador brasileiro Neymar completa 26 anos de idade nesta segunda-feira (5) e recebeu uma mensagem de parabéns do Barcelona, clube com o qual trava uma batalha judicial.

Em sua conta no Twitter, o clube espanhol publicou um vídeo com dois gols do craque e as palavras: "Manhã de gols! Feliz aniversário, Neymar". O brasileiro e o Barça brigam na Justiça por causa do bônus de renovação do contrato do atacante, assinada em 2016.

De acordo com o jornal espanhol "El Mundo", Neymar cobra 30 milhões de euros do Barcelona - quantia referente ao valor que ele teria a receber por ter estendido seu vínculo, acrescido de juros.

Já o Barça exige que o brasileiro pague 75 milhões de euros, uma vez que ele chegou a receber uma parcela do bônus de renovação e rescindiu o contrato em 2017, para se transferir ao PSG.

As comemorações pelos 26 anos do craque tiveram início no fim de semana, quando o brasileiro promoveu uma festa em Paris, que contou com a presença de diversas celebridades, incluindo sua namorada, a atriz Bruna Marquezine.