Com show de Higuaín, Juve atropela Sassuolo; Milan empata

Na maior goleada da temporada na série A do Campeonato Italiano, a Juventus massacrou o Sassuolo por 7 a 0 neste domingo (4) em Turim.

O argentino Gonzalo Higuaín foi o grande destaque da partida, anotando três gols. Khedira atuou apenas na primeira etapa, mas garantiu dois. Alex Sandro e Pjanic completaram o marcador. Com o resultado, a equipe assumiu momentaneamente a liderança do Italiano e aguarda o Napoli, que encara o Benevento, fora de casa, ainda hoje.

Na próxima rodada, a Juve vai enfrentar a Fiorentina, em Florença, na sexta-feira (9). Já, os visitantes vão receber o Cagliari, em partida marcada para o próximo domingo (11).

Já o Milan tropeçou mais uma vez no Campeonato Italiano. Fora de casa, a equipe ficou no 1 a 1 com a Udinese. Com o empate, a equipe cai para a oitava colocação, somando 35 pontos. Já a Udinese está em nono, com 33.

Outros Jogos: Bologna 1 x 2 Fiorentina Atalanta 1 x 0 Chievo Cagliari 2 x 0 Spal Hellas Verona 0 x 1 Roma