Djokovic passa por cirurgia no cotovelo direito

O tenista sérvio Novak Djokovic, ex-número um do mundo, anunciou neste sábado (3) que realizou uma cirurgia no cotovelo direito há alguns dias e passa bem.

"Tinha decidido com minha equipe que ia tentar fazer outros métodos depois do Aberto da Austrália. Há alguns dias, aceitei me submeter a uma pequena operação no cotovelo", escreveu Djokovic em seu site oficial.

Segundo o jogador, ele "está no caminho de uma recuperação total".

As dores fortes no cotovelo direito de Djokovic são constantes há dois anos, mas o tenista, que atualmente ocupa a 13ª colocação no ranking ATP, sempre optou por fazer tratamentos alternativos em vez da operação. Djokovic ficou seis meses sem atuar depois que abandonou o torneio de Wimbledon nas quartas de final, em julho. O retorno ocorreu no Grand Slam australiano, mas foi eliminado nas oitavas de final.