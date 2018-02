Pence e secretário-geral da ONU vão a jogos de PyeongChang

A Organização das Nações Unidas (ONU) anunciou nesta quinta-feira (1) que seu secretário-geral, António Guterres, irá para a Coreia do Sul assistir à abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno, na cidade de PyeongChang.

Segundo anunciou o porta-voz da ONU, Stéphane Dujarric, Guterres será acompanhado de altos funcionários da organização de políticas, desarmamento e assuntos econômicos e sociais. Além disso, Dujarric disse também que, durante a visita oficial à Coreia do Sul, Guterres terá conversas com o ministro das Relações Exteriores do país e ex-secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon. No entanto, ele não confirmou se Guterres fará encontros com membros do governo norte-coreano.

"Nós não temos acordos bilaterais firmes para compartilhar até o momento. Então, vamos apenas ver o que acontece", comentou Dujarric.

Outro que também irá para PyeongChang será o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, que, na ocasião, se reunirá com o presidente sul-coreano, Moon Jae-in. No entanto, antes de desembarcar na Coreia do Sul, o republicano fará uma visita ao Japão, onde conversará com o primeiro-ministro Shinzo Abe sobre a ameaça do programa nuclear norte-coreano e outras questões diplomáticas.

Em um acordo histórico, a Coreia do Sul permitiu que sua vizinha do Norte envie uma delegação de 22 atletas para disputar três modalidades e cinco discplinas diferentes nos Jogos de PyeongChang. Além disso, os dois países formarão uma única equipe no hóquei feminino.

No entanto, o ministro das Relações Exteriores da Coreia do Norte, Ri Yong-ho, alertou os Estados Unidos que, após o término da competição, porta-aviões nucleares e exercícios militares serão novamente realizados no país.(ANSA)