F1 terá novos horários de provas na temporada 2018

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) anunciou nesta quinta-feira (1) que irá alterar os horários das provas do calendário de 2018 da Fórmula 1.

Com o objetivo de atrair um público maior na televisão e no rádio, as largadas dos Grandes Prêmios disputados no Brasil e na Europa serão mais tarde, adiadas em 1h10.

Agora, com as mudanças, o GP do Brasil, realizado no Autódromo de Interlagos, terá sua largada às 15h10 (horário de Brasília).

Já a prova de Monza, na Itália, começará às 10h10 (horário de Brasília), e não mais às 09h, como foi nas últimas décadas.

As demais provas tiveram suas largadas atrasadas em 10 minutos, para que as emissoras consigam fazer um melhor conteúdo de introdução da prova.

"Algumas emissoras costumam começar a transmitir [a corrida] na hora exata, perdendo, assim, a tensão e a emoção que caracterizam os minutos antes do início de cada Grande Prêmio", informou uma nota oficial.

"Graças a essa mudança, os telespectadores serão aproximados das equipes e dos pilotos e aproveitarão plenamente o espetáculo oferecido antes que as luzes vermelhas se apaguem", acresentou.

A Copa do Mundo de 2018, na Rússia, afetou o calendário da F1.

Excepcionalmente, o Grande Prêmio da França, no dia 24 de junho, foi adiado em mais de uma hora para não concorrer com o jogo entre Inglaterra e Panamá.(ANSA)