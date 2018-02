Em jogo morno, Milan e Lazio empatam na semi da Copa da Itália

Em um jogo morno, sem gols e sem polêmicas, Milan e Lazio empataram em 0 a 0 pela partida de ida da semifinal da Copa da Itália nesta quarta-feira (31).

Contrariamente ao jogo do Campeonato Italiano do último domingo, a Lazio dominou o primeiro tempo, tendo uma boa chance com Immobile. No segundo tempo, o jogo ficou mais equilibrado, mas sem nenhum grande lance de tensão.

Agora, o finalista do torneio será decidido em Roma, no Estádio Olímpico, no próximo dia 28 de fevereiro. O vencedor encarará quem sair vitorioso do confronto entre Juventus e Atalanta.

Ontem (30), a Velha Senhora venceu por 1 a 0.